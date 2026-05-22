兵庫県姫路市の姫路独協大が定員割れなどで経営難が続き、譲渡交渉などを巡り、現金の受け取りや会食接待があった疑いがあるとして、大学を運営する学校法人獨協学園（埼玉県草加市）が外部の弁護士らによる第三者調査委員会を設置し、調査を始めたことが22日、分かった。学園によると、第三者委は4月中旬に設置した。現金授受や会食接待の事実については「調査中であり、コメントは差し控える」としている。大学は2025年5月