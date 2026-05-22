特殊詐欺の「かけ子」をさせるために、稼げる仕事があるとウソをついて女性をカンボジアに連れ去ったなどとして、リクルーターとみられる男が逮捕されました。警察によりますと武藤伊吹容疑者は去年、23歳の女性に対し、稼げる仕事があるとウソをついて勧誘し、特殊詐欺グループの拠点で「かけ子」をさせるという目的を隠してカンボジアに連れ去ったなどの疑いがもたれています。女性は「かけ子」の練習をさせられている段階で、日