女子プロレスラーの井上貴子（56）が22日までに自身のインスタグラムを更新。“女子プロレス界の聖子ちゃん”との2ショットを公開した。米ニューヨークから来日している友人と食事したことを明かし、「そして帰りに大好き立野記代さんのお店に写真だけ撮ってもらいに行き」と、全女の元人気アイドルレスラー・立野記代さん（60）との2ショットをアップ。立野さんは現役時代「女子プロレス界の聖子ちゃん」と呼ばれていた。「