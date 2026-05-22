4月の物価は菓子類の上昇が目立つなか、砂糖の値上げの動きも出てきました。4月の全国の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除く総合で、2025年と同じ月と比べて1．4％上昇しました。政府によるガソリン補助などがエネルギー価格を押し下げ、伸び率は3カ月連続で2％を下回りました。一方で、食料の値上がりが全体を押し上げ、なかでも、チョコレートが21．6％、プリンが7．0％、ようかんが2．6％と菓子類の上昇が目立ちます