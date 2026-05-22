先日、4月25日の「世界ペンギンの日」に合わせて、和歌山県・アドベンチャーワールドの公式X（@aws_official）が投稿した動画が話題を呼んでいます。主役は、世界最大のペンギンである「エンペラーペンギン」。その成長段階ごとの歩き方をまとめた動画には、それぞれの「尊い魅力」が詰まっていました。【動画】よちよち歩きからオラオラ歩きに…エンペラーペンギンの成長ぶり一生懸命な「よちよち」から、立派な「貫禄」へまずは