「飛び起きるパグが可愛すぎる…」と題した動画が、Instagramで話題になりました。動画に出てくるのは4歳のパグ、ももこちゃん。散歩前に寝てしまったももこちゃんを起こそうと、ママが声をかけても反応はなし…。しかし、ママがある”魔法の言葉”を口にした瞬間、飛び起きる可愛らしい姿に「幸せ動画だ」「血圧急上昇のパグたん♡」と、反響が寄せられています。【写真】大好きな「父ちゃん」と聞き、飛び起きるご飯を食べ