三重県桑名市の地方独立行政法人・桑名市総合医療センターは、気管支ぜんそくで入院していた当時６０歳の男性患者に薬を誤って投与し、男性がその後死亡していたと２１日に明らかにしました。桑名市総合医療センターによると、今年２月１３日に気管支ぜんそくで入院した男性に対し、３０代の医師が抗菌薬「バクトラミン」を処方しました。男性は過去に別の病院で処方された同じ成分を含む抗菌薬「ダイフェン」を処方された際にアレ