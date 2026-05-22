レクサス軽トラ!?2026年5月16日、17日の2日間、愛知県国際展示場（スカイエキスポ）を会場に開催された「オートメッセ in 愛知」。会場内にはミニバンからスポーツカー、スーパーカーまで幅広い車両がところ狭しと展示されていましたが、軽トラ、軽バンもそれらに負けない存在感を放っていました。【画像】これが“レクサス顔”のトヨタ「軽トラ」です！ 画像で見る（45枚）中でもREIZブースに展示されていたトヨタ「ピクシ