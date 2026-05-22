SiMが、3年ぶりとなるオリジナルアルバム『HOOMAN AFTER ALL』を9月2日にリリース。また、新曲「BLiNDEYES feat. Yukina from 花冷え。」を本日5月22日に配信リリースし、あわせてMVを公開した。 （関連：【映像あり】SiM、花冷え。 ユキナ迎えた新曲「BLiNDEYES」MV） これまですべての制作をセルフプロデュースで行ってきたSiMだが、7枚目のフルアルバムとなる今作では、初の試みとしてJon Lundinをプロ