ザック・クレッガー監督による映画『バイオハザード』の公開日が10月9日に決定し、あわせて2種のティザーポスターが公開された。 参考：映画『バイオハザード』完全新作が今秋公開地獄の様相が垣間見える特報映像も 本作は、人気ゲームシリーズ『バイオハザード』をもとにしたサバイバルホラー。『バーバリアン』や『WEAPONS／ウェポンズ』のクレッガー