瀬戸内地方は、湿った空気の影響で雲が広がり、中国山地沿いでは雨が降っています。昼過ぎ以降もおおむね曇りになるでしょう。日中の最高気温は岡山で26度、津山で22度、高松で27度の予想です。岡山県北部では21日よりもやや気温が低くなります。 23日も湿った空気の影響で曇りになり、昼前からは雨の降るところがあるでしょう。海沿いでは風がやや強く吹くところがある見込みです。朝の最低気温は岡山で18度、津山で16度、高松で