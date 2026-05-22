空気階段・鈴木もぐらにとって、卵かけご飯を食べることは、五感を研ぎ澄ませる一つの儀式である。彼は「ずずずず」とかきこむ啜り心地と、「どぅるん」とした白身の食感を何よりも重んじている。米の量や温度へのこだわり、「溶き」と「混ぜ」を明確に分ける工程には、長年の経験から導き出された独自の哲学が宿る。 【画像】高円寺で自転車に乗る鈴木もぐら 鈴木もぐらの書籍『没頭飯』より一部を抜粋・再構成し、卵か