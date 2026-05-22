部活動の遠征方法について、山形県が県内の高校に調査を行ったところ、県立私立共にレンタカーのマイクロバスを保護者、教員、関係者以外が運転していたケースは確認されなかったことがわかりました。 これは、きょうの知事会見で明らかにされたものです。 県は、福島県郡山市の磐越道で高校生ら２１人が死傷したバス事故などを受け、県内の高校に対し今年のゴールデンウイーク中の遠征時の移動方法につ