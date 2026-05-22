今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【台湾カステラ】ふわふわしたかった貴方へ【VOICEROIDキッチン】』という山だ山さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ゴールデンウィークって素晴らしいですよね 黄金に輝く週間、なんてゴージャスで希望に満ちた言葉なのでしょうか きっといつまでもふわふわしていられる素敵な時間なんでしょうね！！生地のふわふわ感が特徴の台湾カステラを、投稿者の山だ山