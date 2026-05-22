ゴルフクラブメーカーの本間ゴルフが公式インスタグラムを更新。クラブ契約を結ぶ「TEAM HONMA」の1人、金澤志奈への「一問一答 プライベート編」を動画で投稿した。【動画】食べ物の好みからコンビニまで、金澤志奈がプライベートをチラリ最初に「金澤志奈です、茨城県出身です」と自己紹介。続けて「出身地のおすすめスポットは？」と質問されると、「むっず！」と返答に困った様子。「田舎なので、自然が豊かです」「ゴルフ場が