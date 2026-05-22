衝撃的だったヤマハのゴルフ事業撤退のニュース。数々のヒット作を世に送り出してきたヤマハがなぜ？ と考えたゴルファーも多いだろう。これも停滞する日本経済の影響なのだろうか？ 四六時中ゴルフ漬けのロマン派ゴルフ作家・篠原嗣典が語る。【写真】一番飛ぶ最新ドライバーは？ ランキングトップ10 【禁断のロボット試打2026春】その瞬間、ゴルフ業界に、ホッとした安堵の風が吹きました。3月30日、『ヤマハレディースオープン