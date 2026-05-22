＜ヴィジット・ノックスビルオープン初日◇21日◇ホストン・ヒルズCC（テネシー州）◇7267ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドが終了した。石川遼は5バーディ・1ボギーの「67」で回り、首位と5打差の4アンダー・32位タイで滑り出した。【写真】米国でもやっています石川遼の竹ぼうき素振り杉浦悠太も同じく「67」をマークし、4アンダー・32位タイにつけている。オースティン・ヒット（米国）とネル