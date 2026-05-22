茨城県稲敷市で、公園で遊んでいた小学生4人を投げ飛ばすなどしてケガをさせたとして、20歳の無職の男が逮捕されました。警察によりますと、宮本龍星容疑者は先月、稲敷市の公園で遊んでいた小学生の男子児童4人を背負い投げして、地面にたたき落とすなどしてケガをさせた疑いがもたれています。4人は、打撲や捻挫など全治2週間のケガです。宮本容疑者と小学生らに面識はなく、公園で声をかけた後、何らかの経緯で暴行を加えだした