ストーカーに苦しむ人が後を絶たず、痛ましい事件も起きるなか、自民党は対策として加害者にGPSを装着する提言案をまとめました。諸外国では例があるものの、日本で導入する場合はその対象や期間をどうするのかなど、課題も多くあります。そこで今回の#みんなのギモンでは、「“ストーカー”にGPS案なぜ？」をテーマに解説します。■池袋や川崎で起きたストーカー事件山粼誠アナウンサー「自民党の調査会が19日、ストーカー