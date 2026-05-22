作家の乙武洋匡氏が２２日、Ｘを更新。鈴木紗理奈が後輩タレントから名指しで「嫌い」とテレビ番組で言われたという記事を添付し「とんでもなく下劣」と批判した。乙武氏は、紗理奈が後輩タレントからテレビ番組内で「嫌い」と名指しされ、苦言を呈した…という記事を添付。紗理奈はインスタのストーリーで「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出され