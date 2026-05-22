演歌歌手・市川由紀乃（50）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。地毛の伸び具合を公開し、反響が寄せられている。【写真】「若く見えますよ」地毛の伸び具合を公開した市川由紀乃市川は「画像は地毛です。お蔭さまで順調に伸びています！」と笑顔で収まる写真を公開した。投稿では「まだボリュームがなく以前から分け目の薄毛が気になっていたので思い切って分け目を変えてみました。春ちゃんのアドバイスでセンター