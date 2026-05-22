タレントの鈴木紗理奈（48）が、21日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜 後10・00）に出演。長男の“巣立ち”を実感した出来事を明かした。番組に寄せられた子育てと恋愛の両立に悩むシングルマザーの相談を受け、13年前に離婚を経験し、現在16歳になる長男がいる鈴木は自身の経験を回想。これまでは学校の勉強や人間関係について「どうしたらいいやろう？」と息子から相談され、鈴木の助言に「うま