『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月22日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【ごみ清掃芸人】「バインダーは多くの地域は可燃ごみ（地域によって不燃ごみ）です。」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「バインダーは多くの地域は可燃ごみ（地域によって不燃ごみ）です。」と投稿。 続けて「一部、金属が付いていますが、どうしても取れない場