男子マラソンの大迫傑選手（34）が、2026年5月14日にインスタグラムを更新。冷水浴「コールドプランジ」をする様子を公開した。氷水をはったコンテナに入り大迫選手はインスタグラムで、氷水をはったコンテナに、上半身裸でつかる様子を公開。体は赤くなり、冷たさに顔をしかめつつも、楽しそうだ。脇腹や腕、鎖骨のまわりに入れたタトゥーも目立っている。コメント欄には「タトゥー似合ってる！」「Tattooランナーかっこいいよ！