ＤＮＡ鑑定の精度はどれくらい？ 565京人からひとりを識別可能に 映画や刑事ドラマなどですっかりおなじみとなった科学捜査の手法のひとつに「ＤＮＡ鑑定」があります。事件現場に残された痕跡から被害者や犯人を特定したり、親子の血縁関係を調べたりと、わずかな痕跡で何でも解明する魔法のツールのように描かれることもありますが、実際の精度はどれほどなのでしょうか？ 現在、警察が事件捜査で行っている鑑定方法