オークスの攻略POINT 【馬体重】４６０～４７９キロが中心！本命も穴も行ける二刀流 馬体重別成績を見ると、４６０キロ～４７９キロは［７・５・４・38］と３着以内30頭中16頭を占めており、毎年必ず馬券に絡んでいる。 特に①人気は［４・０・０・１］と高い勝率をマークする反面、２桁人気の連対馬２頭もここから出ている。 続いて４８０～４９９キロが［１・２・２・16］。 ただ