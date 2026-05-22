「Dragon」「Thunder Bird」「Black Hole」 ディーアンドエムホールディングスは、AudioQuestのフォノケーブル用、サブウーファーのアースケーブルとして「Black Hole」、「Thunder Bird」「Dragon」の3モデルを5月29日に発売する。価格は以下の通り。 Black Hole 1.5m11,000円 3m15,400円 Thunder Bird 1.5m26,400円 3m34,100円 Dragon 1.5m70,40