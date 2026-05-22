生活拠点1本化の効用「風薫る」は5月上旬からの初夏の季語。NHK連続テレビ小説「風、薫る」も旬を迎えたらしく、面白くなっている。NHKの標準指標である個人視聴率も上昇。浮上の裏にはもちろん理由がある。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】「キター」…豪華すぎる俳優陣、「風、薫る」最新相関図本稿の4月13日付などで指摘してあった通り、この物語の浮上のカギはやはり看護学校（梅岡女学校付属