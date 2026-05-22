USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.996.105.936.33 1MO6.995.876.216.97 3MO7.465.906.517.06 6MO8.066.177.097.40 9MO8.276.317.437.52 1YR8.466.597.747.65 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.108.866.54 1MO7.028.486.62 3MO7.408.606.66 6MO8.039.037