W4 Cyan ミックスウェーブは、Hiby MusicブランドのBluetooth DAC「W4」の新色として、Cyanを5月29日より直販サイトにて発売する。価格はオープンで、市場想定価格は19,800円前後。発売記念として、W4 MagSafe Magnetic Backplateと同時購入した際に通常22,480円のところ22,000円で購入できるキャンペーンも行なう。同時にカートに入れると自動で金額が反映される。 「オーディオ機器の枠を