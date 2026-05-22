審判を「さん」付けで実況することで知られた元東海ラジオアナウンサーの村上和宏さん。35年にも及ぶプロ野球実況を支えてくれた、大切な恩人がいるそうです。それはNPB審判員だった平光清さん。アナウンサーと元審判……知られざる秘話です。【写真特集】平成を彩った、「異色の野球人」たち野球規則を丸暗記以前にも書きましたが、全くの素人にもかかわらず、スポーツ担当を会社から命じられた私にとって、実況は非常にハー