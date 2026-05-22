２０日、集団結婚式に参加した新郎新婦。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津5月22日】中国天津市薊州（けいしゅう）区で20日、「伝統文化の新たな風・生涯の誓い」と題した第1回新時代集団結婚式が盛大に開かれた。新郎新婦14組が伝統衣装をまとって式に臨んだ。２０日、式場で結婚証明書を披露する新郎新婦。（天津＝新華社記者／李然）２０日、集団結婚式で記念撮影する新婦ら。（天津＝新華社記者／李然）２０日、華やか