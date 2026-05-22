アメリカ・カナダ・メキシコが共催するサッカーW杯・北中米大会は日本時間の6月12日に開幕する。日本代表の初戦はオランダ戦で、15日の午前5時にキックオフの予定だ。日本代表は目標として優勝を掲げているが、多くの日本人が注目しているのはベスト8に進出できるか否かだろう。これまで日本代表はベスト16にこそ4回も進出しているが、勝ってベスト8に進出したことは一度もない。果たして、サッカー評論家のセルジオ越後さんは、