２３年の阪神ＪＦ、昨年のヴィクトリアＭとＧ１・２勝を挙げたアスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）が引退することが分かった。２２日、サンデーサラブレッドクラブがホームページ上で発表した。同馬は前走の阪神牝馬Ｓで１０着に敗れた際、臀筋繊維の損傷による内出血が判明した。その後、北海道のノーザンファーム空港で経過観察を行っていたが、左後肢の筋肉が著しく衰退。骨盤に骨折線は見