前回の自民党総裁選と総選挙において高市早苗首相の事務所が対立候補らの中傷動画を外部に依頼し、拡散していたのではないか――当初、週刊文春が報じたこの疑惑を19日には朝日新聞も報じたことで、関心が高まっている。【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相現在と比較すると「まるで別人」少なくとも高市氏の事務所側とやり取りをしていたことを動画の作成者側は認めているようなのだが、高市首相自身は関与を一貫