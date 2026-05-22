１９日、元明清天妃宮遺跡博物館「十四倉遺跡考古成果展」で展示を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津5月22日】中国天津市の元明清天妃宮遺跡博物館で18日、元代の穀物貯蔵施設跡、十四倉遺跡の考古成果展が始まり、63点（組）の文化財が一堂に展示された。十四倉遺跡は天津市武清区河西務鎮にあり、元代の漕運（そううん＝物資の水上輸送）の歴史を今に伝えている。同展のキュレーター、天津市文化遺産保