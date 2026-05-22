公益財団法人墨田区文化振興財団が運営する「トリフォニーホール・ジュニア・オーケストラ」の第２代音楽監督にテレビドラマ「のだめカンタービレ」などで指揮指導を担当した和田一樹氏が就任、委嘱状の授与式が東京・墨田区役所で行われた。８月９日には就任披露演奏会を「すみだトリフォニーホール」で開催、バーンスタイン『キャンディード』など序曲を集めた名曲の数々を披露する。委嘱状の授与式は「トリフォニーホール・