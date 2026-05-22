上場以来初フジテレビの親会社であるフジ・メディア・ホールディングスが発表した2026年3月期連結決算は、営業損益が87億円の赤字となった。中居正広氏をめぐる問題によって広告主が離れ、地上波広告収入が大きく落ち込んだことで、上場以来初の営業赤字という厳しい結果になった。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】各界からこんなにも…フジテレビに「子供が通っている」有名人だが、この赤字を単に「中居問題の