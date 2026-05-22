「長白山野生鳥類図譜」の表紙。（長春＝新華社配信）【新華社長春5月22日】中国吉林省と朝鮮両江道にまたがる長白山。山に生息する野生動物を研究してきた朴正吉（ぼく・せいきつ）さん（68）が編さんした図鑑「長白山野生鳥類図譜」がこのほど、出版された。40年以上にわたる野外観察と体系的な研究の成果で、長白山エリアで現在知られている野生鳥類331種を記録。近年新たに記録された種も収められ、地域の鳥類資源調査に新た