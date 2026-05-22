韓国を代表するヒットメーカー、ヨン・サンホ監督の最新作『顔 -かお-』（8月28日公開）の予告映像が解禁された。『新感染 ファイナル・エクスプレス』やNetflixシリーズ『寄生獣 −ザ・グレイ−』などで世界的な注目を集めてきたヨン監督が、自身の原点に立ち返り“本当に作りたかった”という企画に挑んだ衝撃のサスペンス・ミステリーだ。【動画】衝撃的なサスペンス・ミステリー『顔 -かお-』予告映像本作は、ヨン監督が20