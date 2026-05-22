【ロンドン＝市川大輔】経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）が２１日発表した加盟国の２０２６年１〜３月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）の成長率は、暫定推計で前四半期比０・４％増となった。２５年１０〜１２月期の成長率（０・２％増）からは伸びが拡大しており、中東情勢の悪化による目立った悪影響は出ていない。ＯＥＣＤが加盟３８か国のうち、データが入手できた２８か国の数値をまとめた。最も成長率が高かったのは