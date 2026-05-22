【ニューヨーク共同】ニューヨークで開催中の核拡散防止条約（NPT）再検討会議は21日、閉幕を翌日に控え、採択を目指す成果文書案を巡り大詰めの交渉を続けた。21日未明に配布された3度目の改訂版は分量が大幅に減ったが、各国の対立項目が依然残り、全会一致で採択できるかどうかは予断を許さない。21日の会合でドー・フン・ビエット議長（ベトナム）は「残された時間は少ない。妥協と柔軟性をもって検討してほしい」と訴えた