ヤンキース戦の4回、ゴロをさばくブルージェイズの三塁手岡本＝ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグは21日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はニューヨークでのヤンキース戦に「4番・三塁」で出場し、2三振を喫するなど4打数無安打だった。チームは2―0で勝った。大谷らのドジャースは試合がなかった。