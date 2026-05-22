雨の高速道路で衝突事故が発生した。【映像】白い高級車がスリップ→壁に大激突し2回転右車線に白い高級車が現れた次の瞬間…白い車は車線から大きく外れ、カメラの前を横切りそのまま壁に激突。その後、車体は2回転し、辺りに破片が散らばった。目撃した女性は「目の前で見た瞬間は『ワーッ』ていう、もうそれしか感じなくて、頭が真っ白になるっていう感じでした」と