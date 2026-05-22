人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が22日までに自身のインスタグラムを更新。ちびTシャツ“キラキラへそピ”ショットを披露した。「撮影前に髪のメンテナンスブラウンとシルバーで色味を落ち着かせてもらいました」と美容室でヘアメンテしたことを報告。チビTシャツ、へそピアス姿の写真をアップし「最近ずっとダメージケアメインでメンテナンス続けてたから髪の調子が良くて嬉しい」とつづった。この投稿に