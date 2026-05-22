お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が21日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。おじさんの在り方について議論した。番組の話題は「おじさんハーフパンツ論争」。矢作が「おじさんに怒られるか分からないけど、おじさんてさ。ちょっとたたかれてるぐらいがちょうどよくない？」と投げかけると、小木も「そうなのよ。何でもそうじゃん。いまだにテレビでもそうだけ