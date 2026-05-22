太陽は東から昇り、西に沈む――。Bリーグ初代王者の称号を手にしたのは東地区の栃木ブレックス（現・宇都宮ブレックス）。来シーズンからのB.革新により節目となる2025-26シーズン、最後のB1王者は西地区から誕生する。9代目の優勝クラブを決する「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」へ駒を進めたのは、創設5年目かつチャンピオンシップ初出場の長崎ヴェルカと、5年連続でファイナル