アウンコンサルティングは堅調。２１日取引終了後、台湾向けデジタルマーケティング支援の強化を発表した。同国で高い利用率を誇るコミュニティ型ＳＮＳ「Ｄｃａｒｄ（ディーカード）」を活用した広告プロモーション支援体制を拡充したという。これが手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS