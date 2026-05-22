栗田工業が続伸している。この日、東京消防庁の公募事業「東京消防庁ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮＰＲＯＪＥＣＴ」の共同研究開発型（無償）テーマの一つ「リチウムイオン電池対応型消火薬剤・消火資器材の研究開発」に採択され、共同研究開発契約を締結したと発表しており、好材料視されている。 同社では、水処理技術の知見を応用した新規事業の一環としてＰＦＡＳやリン、アンモニアを含まない新たな消火薬剤の開発