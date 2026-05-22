7月3日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国順次公開される映画『きれっぱしの愛』の本予告と新場面写真が公開された。 参考：カンヌ映画祭出品＆アカデミー賞アイスランド代表の家族劇『きれっぱしの愛』7月3日公開 ギャガ株式会社新設のアートハウス映画レーベル NOROSHI配給第3弾となる本作は、『ゴッドランド／GODLAND』のフリーヌル・パルマソン監督が、片田舎に暮らすご